〈台北都會〉新北小學生 1年1次免費視力檢查

2018-05-18

護眼方案擴大 近20萬學童受惠

〔記者賴筱桐／新北報導〕國人十八歲以下的近視率高達八十五％，高居世界第一，新北市從二○一五年起針對國小二年級學童實施「護眼方案」，今年起擴大對象，即日起凡就讀新北市國小的一至六年級學童，都可免費接受每年一次的視力檢查，估計將有近廿萬名學童受惠。

副市長呂衛青指出，全市共有十九萬九七六二名國小學童，根據教育局統計，一○五學年度國小一、二、六年級的視力不良率分別是廿八％、卅四％、六十七％，國中更高達七十六％，顯示年齡增加，視力問題也越嚴重；此外，小學生近視度數平均每年增加一百至一二五度，預防近視及減緩度數增加必須從小做起。

衛生局長林奇宏表示，市府二○一五年推動「護眼方案」，比較二○一六年與二○一七年國小一、二年級學童的近視率，小一從廿九．一％下降到廿三％、小二從四十．九％降到卅七．九％，新北市小一至小四學童的高度近視率低於全國，顯示越早護眼的預防效果越好。

不限戶籍 167醫療院所免掛號費

林奇宏指出，即日起就讀新北市的國小學童（不限戶籍），可由家長帶往新北市、台北市、基隆市及桃園市共一六七家合約醫療院所，填寫家長通知及同意書，免費接受每年一次的視力檢查，不收掛號費。

衛生局健康管理科科長林惠萍表示，新北市五股、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來等地區沒有眼科診所，鶯歌及瑞芳各一家，泰山有兩家，上述區域將派視力醫療保健巡迴車至校園，以「移動診間」概念實施視力檢查。

中華民國眼科醫學會前秘書長蔡景耀指出，六歲以前是學童視力的黃金期，年紀越小罹患近視，度數增加會越嚴重，罹患高度近視機率也大幅提高，近視將引發白內障、青光眼、視網膜病變及黃斑部病變等眼疾。

蔡景耀說，預防近視要避免不良使用習慣、不要過度使用眼睛並定期檢查，用眼卅分鐘休息十分鐘，飲食均衡、多吃綠色蔬菜，多到戶外運動、少用3C產品等。