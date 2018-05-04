〈南部〉小西瓜當道 明天瓜果嘉年華來賞瓜

2018-05-04

〔記者萬于甄／新化報導〕炎炎夏日就想來顆西瓜消暑，台灣西瓜品種眾多，除了市面上常見的大西瓜、中型西瓜外，近年來二至三公斤的小西瓜也逐漸崛起，受到消費者青睞；台南區農業改良場五日將舉辦「二○一八台灣瓜果暨雜糧嘉年華」，當天也將展示數十種西瓜，讓民眾一次欣賞。

二時段免費瓜果品嘗

台南區農業改良場五日將舉辦「二○一八台灣瓜果暨雜糧嘉年華」，活動從上午九點卅分開始，除瓜果雕刻、雜糧料理競賽之外，上午十一點及下午三點也會舉辦免費瓜果品嘗，當天還有雜糧產品展售會、草仔粿DIY製作等活動，歡迎民眾共襄盛舉，品嘗今年好吃的西瓜。

冰涼的西瓜是夏日消暑聖品之一，但有時一顆大西瓜需要吃好幾天才能吃完，且若家庭人數不多，更是要分好幾次才能消化，因此，近年來小西瓜的市場需求逐漸增加。

4小瓜品種 果肉鮮甜種子小

農友種苗公司蔬果種苗課長梁國聖指出，小西瓜在北部市場頗夯，平均重量約二至三公斤，今年推出四種小瓜品種，有小秀、小愛、小華、小妃等，每公斤價格約四、五十元。

梁國聖說，以往認為小瓜口感較差，消費族群少，但改良後的新品種果肉鮮甜、種子也小，又適合小家庭品嘗，近來受到許多消費者喜愛，未來市場看好。

果農表示，今年因雨水少，西瓜品質特好，甜度也夠，以常見的大西瓜來說，目前批發價每公斤落在十七至十八元，與往年差不多，近期天氣逐漸轉熱，西瓜進入採收期，民眾可開始選購好吃的西瓜。