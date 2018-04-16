〈北部〉缺醫台三線 議員：醫療資源差

2018-04-16

5醫療資源缺乏區全在這

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議員陳正順說，根據衛福部公告資料顯示，新竹縣的醫療資源缺乏區共有五個鄉鎮，佔全縣行政區近四成，且統統都在浪漫台三線上，而鄉親無論任何年齡都需要的內科、家醫科在峨眉竟連一間診所都沒有！

陳正順要求，政府發展浪漫台三線的觀光實力，同時也必須關心台三線上的醫療資源缺乏問題。

新竹縣政府衛生局表示，新竹縣十三鄉鎮市被列資源缺乏的有橫山、芎林、寶山、北埔以及峨眉，全都在台三線上。

峨眉鄉僅仰仗衛生所看診

陳正順說，北埔、峨眉、寶山沒有耳鼻喉、眼科、婦產科，跟芎林、橫山一起被列醫療資源缺乏區；這五個鄉鎮跟尖石、五峰原鄉一樣，完全沒有兒科診所就近照顧這裡的小朋友。

至於不分男女老幼隨時都需要的內科、家醫科，甚至在峨眉鄉一間診所都找不到，只能仰仗衛生所平日一天八個小時提供看診服務。

縣府衛生局表示配合中央，以鼓勵中、西醫醫療院所下鄉巡迴醫療，竹縣兒科診所負責人曾文智呼籲大家有醫療分級的共識，一般狀況求助基層診所或家庭醫師，必要時才轉診去大醫院，整體醫療品質才會提昇。

新埔鎮缺眼科、耳鼻喉科

新竹縣新埔鎮總人口數約三萬三千人，六十五歲以上的老人家約二成。鎮民呂小姐質疑，全鎮連一所眼科或耳鼻喉科診所都沒有，老人家如果有就診需求都必須遠赴竹北或是新竹市就醫，實在很不方便。

衛生局長殷東成說，次專科的醫生中，耳鼻喉科醫生就連大醫院也很欠缺，幾乎都自行在外開業。他將透過醫師公會等管道，爭取是否能有眼科、耳鼻喉科等特殊專科醫師前進新埔等醫療資源不足甚至缺乏區。