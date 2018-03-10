〈北部〉5億建新屋高中校舍 拚明年完工

2018-03-10

〔記者周敏鴻／新屋報導〕新屋區新屋國中改制為新屋高級中等學校，去年九月開始招收高中部新生，面對未來持續招生將面臨校舍不足窘境，市府投注五億五百餘萬元進行「新建校舍及游泳池工程」，拚明年完工。

新建教學大樓及活動中心

新屋高級中等學校招收高中新生後，已經成為完全中學，目前國中部有卅一個班、高中部僅一年級共六個班，使用原來新屋國中的校舍上課，目前空間算是充足；學校人員說，因校舍老舊加上高中部未來持續招生，校舍一定會不敷使用，市府規劃拆除老舊體育館，利用體育館與戶外籃球場土地，新建綜合教學大樓與多功能活動中心，兩棟建築未完工前，招生進來的高中部新生，將徵用學校的實驗室等專業教室做為教室。

未來泳池將開放社區使用

市府新建工程處人員說，新建校舍與泳池工程的預算逾五億元，已完成細部規劃，綜合教學大樓將是地下一層、地上五層的建築，設置有多功能教室、圖書室、教室等，完工後足供國中部、高中部學生做為教室與專業課程教室使用。

至於多功能活動中心則是地下一層、地上三層的建築物，除了游泳池，還會有籃球場與羽球場等設施，市府考量新屋地區沒有公立游泳池，未來將會開放游泳池供居民使用。

新建工程處說，未來工程進行的過程，會要求廠商盡可能避免破壞校園原有的老樹等生態，即日起招標到廿日，如果順利發包，將盡快動工，理想目標是拚明年能完工，盡早提供學生更好的學習環境。

另外，學校也將自行辦理進行周邊設施的改善，包括校門廣場改善等小型工程，讓新屋高級中學呈現全新的風貌與氣象。