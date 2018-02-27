〈北部〉《桃園》不滿重驗車 混凝土幫浦車「塞爆」監理站

2018-02-27

發動近30輛前往驗車

〔記者陳昀／桃園報導〕陽明山仰德大道去年七月間發生混凝土幫浦車衝撞停等紅燈車輛、造成四死九傷，公路總局因此宣布全台一千四百餘輛混凝土幫浦車須於一月十五日至二月廿八日重新驗車；桃園混凝土壓送工程業組成自救會，不滿法規為難業者又擾民，昨天召集近三十輛混凝土幫浦車集體前往桃園監理站「驗車」，造成「檢驗大塞車」，車陣綿延至少一公里。

桃園監理站回應說，公路總局有頒布相關配套，身為執行單位也愛莫能助，昨天實際檢驗車輛不到二十輛，僅六輛通過檢驗，無法通過檢驗的幾乎都是超重問題。

明天前須完成驗車

陽明山仰德大道車禍，檢方認定肇事原因為車輛超載、手煞車系統被拆除、固定減速的驅動齒輪插銷斷裂。為此，公路總局與業者經過三次會談，擬訂「混凝土幫浦車定期檢驗車重處理原則及配套措施」，並宣布一月十五日至二月廿八日須重新檢驗。

桃園混凝土壓送工程業自救會副理事長郭振隆說，業者都領有合格牌照，並盡繳稅義務，且國內並無針對混凝土幫浦車制定專屬法令，如依照現行標準檢驗，幾乎沒幾輛車能通過。

郭振隆表示，有業者剛從國外進口原裝車輛，也有業者的車輛於去年十二月才剛通過檢驗，車輛若無法通過檢驗，台灣的建設工程也都不用做了；他更抱怨說，每輛至少六、七百萬元都是大家用血汗錢買來的，若檢驗不合格，二年後必須報廢、吊銷牌照，豈非血本無歸。

桃園監理站長林正郎表示，各監理單位都是依照公路總局的規定執行臨時驗車，總局也頒布配套措施與處理原則，對超重者可容許寬限二十％，或拆除車上機具設備後再驗，但必須專案列管，並每年增加二次臨檢。

逾期半年者 註銷牌照

林正郎強調，若逾期未參加臨時檢驗，監理單位可依「道路交通管理處罰條例」，對車主處九百元以上、一千八百元以下罰鍰，逾期六個月以上者註銷牌照。