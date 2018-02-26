〈台北都會〉機捷抽獎慶週歲 3月起調整時刻表

2018-02-26

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園機場捷運即將於三月二日通車屆滿一週年，桃園大眾捷運公司舉辦慶祝活動，即日起至三月四日，民眾到臉書粉絲專頁完成指定步驟，就能抽iPhone X等獎品；此外，三月起的機捷直達車、普通車的首、末班車發車時間都有調整。

桃捷公司表示，三月一日起，從A13桃園機場第二航廈站發車的直達車，首班車提前十五分鐘、上午五點五十七分發車，末班車延後十三分鐘、深夜十點五十五分發車，台北車站不變；A21環北站的首、末班車發車時間都提前二分鐘，分別為上午六點五分、深夜十一點五分，A1台北車站末班車發車時間提前一分鐘，是深夜十一點○七分。

桃捷公司舉辦週年慶，民眾到臉書「桃園大眾捷運Taoyuan Metro」粉絲專頁按讚，並觀看影片「機捷通車一週年，留言抽iPhone X」後留下指定文字即可抽獎，首獎是iPhone X 64G一支，另有咖啡手沖壺、電子鍋、電動牙刷等獎品。

桃捷公司也發行「通車週年紀念對票禮盒」，內有紀念一日票二張、捷運車廂造型吊飾二個，限量一千五百套、每套七百元；紀念對票從三月三日起的上午九點半到下午四點半在機捷A1台北車站、A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站販售，每人限購二套。