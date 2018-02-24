〈中部〉嘉中14人滿級分 2生棄醫選電機

2018-02-24

嘉義縣市18應屆生滿級分

〔記者王善嬿、丁偉杰、蔡宗勳、林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕大學入學考試學科能力測驗成績揭曉，嘉義縣、市考七十五級分滿級分的應屆畢業生共十八人，包含嘉義高中十四人、嘉義女中兩人及私立協同高中兩人，其中，嘉中賴韋翰是嘉縣農民之子，每天通學需花約一小時，自訂讀書進度增加效率，謙稱是父親獲選宮廟爐主帶給他好運，將選填台大醫學系。

自訂讀書進度 農民之子滿級分

嘉中黃敬騰高一成績在班上吊車尾，高三時奮發圖強，學測考七十五級分成為大黑馬，興趣是設計程式，同校另名滿級分考生劉奇聖對理化有興趣，兩人雖可望錄取台大醫科，但都打算以台大電機系為第一志願。

嘉女七十五級分考生為高于婷及楊上瑩。高于婷國小至高中是國語文競賽「字音字形」常勝軍，文、理科都在行，預計以理工科系為目標；楊上瑩在校模擬考成績時好時壞，對國文、英文作文較沒信心，考前加強國文練習題，應試時把握英文作文答題時間，學測成績超前同卵雙胞胎、考七十三級分的妹妹楊上儀，讓她喜出望外，想念醫科。

協同中學考七十五級分的楊矅駿、吳璉盷都以台大醫科為目標。楊矅駿補習加強較弱的國文，自訂考前一百天衝刺複習計畫；吳璉盷上國中後就沒補習，購買視聽教材自學，進度比同學超前許多，學測駕輕就熟。

私立興華高中陳亮霓考七十二級分，考量家境困頓，選念私校獲每學期三萬元獎學金，因父親曾開中藥行，將填中醫系為第一志願。

嘉縣竹崎高中何偉豪去年暑假組織讀書會，邀同學黃仲生、林承翰、吳升湧、林盈萱每週四晚上留校學習，由同儕互相出題測驗，提高學習效率，五人學測成績均逾六十級分，校長郭春松認為與讀書會運作有關，將推廣此模式；黃仲生是新住民子女，考七十一級分，可望透過「繁星推薦」錄取成功大學物理學系，就近照顧務農、在工廠當作業員的父母。

國立東石高中柯炳薰考六十九級分為全校最高分，他的父母從事養殖漁業，校外學習資源不多，他感謝學校有夜間輔導及老師指導，讓他省下不少補習費和時間。