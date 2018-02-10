〈中部〉彰化暖心運將 集資捐醫院10輪椅

2018-02-10

秀傳感謝四輪捐四輪傳愛

〔記者湯世名／彰化報導〕把愛傳出去！在彰化市秀傳醫院大門前排班的台灣大車隊計程車司機，長期以來經常看見患者因行動不便，而需借用院方的輪椅，三十位司機決心貢獻微薄之力，共同籌資三萬元來購買十部輪椅，並捐給秀傳醫院使用。秀傳醫院行政副院長許惠美昨天在捐贈儀式說，醫院每天平均要借出一百個輪椅，輪椅數量有限，台灣大車隊司機們發揮愛心，是「四輪的小黃捐出四輪輪椅」來貢獻愛心，給予患者實質上的幫助。

院前排班體會老弱病患不便

台灣大車隊台中分公司經理張森雄在捐贈儀式中表示，車隊的司機們每天在秀傳醫院大門前排班，看到老弱病患上下車不方便，因而萌生捐輪椅的想法，後來更決定付諸行動，公司得知司機們這項計畫時也認為是「很好的想法，趕緊去做」，三十名司機共籌出三萬元，買了十部輪椅捐給秀傳醫院，方便老弱病患使用。

車隊司機王于誠說，雖然司機們的收入不多，但大家都省吃儉用，集結群體的力量，讓善念化成善行，募款的數量雖然不多，卻希望此舉能造福更多有需要的病患。

秀傳醫院行政副院長許惠美則說，台灣大車隊平時提供便利快速安全的服務，現今也把這樣的方便性延伸到醫院來，「外面跑的是四個輪子的小黃，捐贈在醫院裡面跑的四個輪子」，讓病患能得到更安全、便利的服務，他們的善心善行令人感動萬分，希望能拋磚引玉，大家一起來關懷。