〈中部〉彰投2天9人猝死 還有1人中風

2018-02-06

〔記者陳鳳麗、劉曉欣／綜合報導〕真的是冷死了！南投縣前、昨兩天，官方統計猝死六人；彰化縣則在昨日有三人到院前非創傷性死亡，到院前已無心跳呼吸，其中一名年輕男性是血糖太低造成，與天氣無關。

南投縣從三日就氣溫大降，到昨日為止，已有六人猝死，其中草屯鎮佑民醫院急診室就有四名病患到院前無呼吸心跳。

佑民醫院急修室主任王斯弘指出，四名猝患，有一名七十多歲和三名五十多歲男子，其中有三人疑似天氣太冷引發心肌梗塞，另有一名疑似凍死，因為到院時體溫極低，而該男子過去並無三高病史。

彰化縣則依據消防局統計，昨天一天就有三人無心跳被送進醫院，三名非創傷性死亡的均是男性，年齡分別是八十五歲、七十一歲與廿五歲，其中廿五歲男性，醫院表示，這名男性是因為血糖太低才造成昏迷，與天氣太冷無關。

寒流威力還要持續至少一天，草屯鎮佑民醫院急診室主任王斯弘表示，除了四名猝死患者，也有一名病患腦中風，天氣寒冷而造成心血管或腦血管病發的，大多有三高等慢性病史，因此這類患者切記要按時服用慢性病藥物，氣溫驟降時更不能停藥。

王斯弘也再度提醒，不管什麼年紀在寒流來襲時，一定要做好保暖工作，銀髮族更要注意，獨居老人若無家人可幫忙注意，也請鄰居或其住所附近方親友幫忙提醒，請其從頭到腳都要包緊緊，穿暖暖。