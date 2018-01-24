〈中部〉花博卡同意書洩個資？ 中市府：零風險

2018-01-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府花博卡開放市民申請，議會國民黨團昨天說，市府要求里幹事遵照「教戰守則」，鼓勵市民申辦以取得個資強推花博卡，有如「詐騙集團」；交通局長王義川回應，目前是申請階段，絕無個資外洩疑慮。

市議會國民黨團召開記者會指出，花博卡門票代售暨驗票的標案，因計畫與預算金額不符，且未經審議先行發包而被議會退回，但市府仍強推花博卡，開始受理市民申請，還需填寫「個人資料蒐集同意書」才能辦卡，根本亂來。

國民黨團表示，市府還要求里幹事依「教戰守則」告訴市民，「很豐富，很值得一看」，辦卡才能免費入園，否則無法確認市民身分等，內容有如「詐騙集團」，里幹事為花博卡怨聲載道。

藍立委發起身分證換花博門票

藍營立委江啟臣則針對花博卡個資問題，在臉書發起「我是台中人，我支持身分證換門票看花博」，強調市民應拒絕出賣個資換卡片，用身分證換門票即可，也幫市府省三億八千多萬元納稅錢。

交通局：個資保護會通過認證

對此，王義川回應，有關預算動支均依法定程序辦理，並無尚未審議就先行發包動支的狀況，個資保護措施將會通過全球最受推崇且聲譽良好的英國國家標準協會（British Standard Institute，BSI）認證，而且僅用於發行花博卡，不必擔心個資外洩風險。

他說，花博卡除花博入園優惠，可同時做為記名悠遊卡使用，花博結束後，更將轉為「市民卡」，屆時免再申請；同意書僅有「立同意書人、法定代理人（簽名或蓋章）及其身分證統一編號、申請日期」，並未包括個人電話等個資。

市府：電子票證驗票加速通關

王義川表示，目前是申請階段，市府收集多少張同意書，就印製同額的花博卡；至於持身分證進場的提議，王義川說，為凝聚市民花博參與程度，並加強宣傳力道，不建議採用，而且以電子票證驗票是國際大型活動的潮流，可加速通關，更可有效統計入園資訊。