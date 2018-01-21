〈台北都會〉蔡煌瑯︰國產有一天會做到統包

2018-01-21

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣捷運建設自文湖線通車至今已逾二十年，政府投資逾六千億元，技術始終無法根留台灣。台北市長柯文哲認為是中央沒有長期計畫，才導致發展亂七八糟。中國軌道協會理事長、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯指出，台灣在二○○九年簽署政府採購協定（ＧＰＡ）後，已無法強制國外廠商和國內廠商有工業合作，使得技術轉移碰上瓶頸，但仍發豪語，將以國內廠商有能力統包捷運的所有機電工程為目標。

蔡煌瑯表示，全球軌道產業蓬勃發展，並逐步自主國產化，就算直接買下外國的軌道公司，也不保證能將技術轉移，況且人才培訓須透過工程歷練才能逐步成熟，目前中國軌道工程技術已成熟並挾低成本開始向全球進行銷售，若台廠再不趁這波前瞻計畫奮起，未來恐無翻身機會。

對此，台北捷運工程局機電處長劉秋樑則說，其實過去政府一直都在重視，早期經濟部曾制定方案，規定捷運建設發包給國外廠商時，可透過工業合作補償性措施，要求得標廠商將一定比例的製造及組裝工作交給國內廠商施作，但台灣加入世界貿易組織後，簽署了政府採購協定，使得工業合作在二○一一年後失效，自此台灣錯失最好獲得技術的機會。

對於國內廠商如何翻身？蔡煌瑯昨發給柯文哲的聲明中，提出可在合約中訂定國產化的比例或訂定國產化項目，並在未來的捷運工程標案中，開放機會給國內廠商參標。

劉秋樑則提出，雖然已經不能「強制要求」國外廠商按比例分工作給國內廠商，但國內廠商有地利之便，有工廠、運輸成本低，以此和國外廠商談合作也是一種方法。