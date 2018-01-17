〈北部〉卓蘭拚觀光 荒地打造濕地公園

2018-01-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭公所爭取中央前瞻計畫，獲八千萬元經費補助，將利用大安溪北側一四○縣道旁五公頃的閒置國有地，打造為「大安濕地公園」，除營造濕地生態，並新建服務中心、市民農園、光電農棚區、休閒運動區及停車場等，期結合綠能、生態與農業，將成為苗栗縣南區的觀光新亮點，預計明年初完工。

獲前瞻8000萬補助 明年初完工

卓蘭鎮公所指出，近來國內觀光風潮雖然興盛，鎮內也出產許多水果，享有「水果王國」美譽，但卓蘭偏居苗栗縣南隅，卻缺乏整合地方特色亮點的遊憩場地，恐被邊緣化，因此，公所決定打造兼顧生態保育的休閒空間，藉由利用一四○縣道旁五公頃的閒置國有地，改造成濕地公園，並串聯周圍景點，讓卓蘭鎮觀光活起來。

位於140縣道旁 5公頃閒置地

「苗栗縣大安溪生態景觀改善」計畫中，基地因應一四○縣道，地勢東高西低，當中有兩處灌溉渠道排入基地內的自然逕流所形成窪地，具備建設濕地公園條件，完工後，將有林蔭環線步道、生態池、多功能草坪廣場及卵石親水步道等。

鎮公所表示，工程打造的淨化水質，提供水環境教育服務的濕地生態區，將建置濕地生態池，面積預估佔計畫基地一半，並連結浸水排水口及攔污裝置，栽種水生植物、打造解說棧道，成為一個兼顧保育環境的生態濕地。

另外，鎮公所也規劃設置光電農棚區，設立綠能農業設施的溫室，溫室周邊也有綠能噴灌系統，成為一座綠能農園；基地也規劃有服務中心、市民農園、休閒運動區、停車場等。

結合觀光果園成特色行程

鎮公所說，因公園緊鄰一四○縣道，交通便利，可連結鎮內壢西坪休閒農業園區、觀光果園等景點，此計畫將結合綠能、生態與農業，可提供遊客一個具休閒、農業、綠能的特色觀光行程。工程已於日前開工，工期為三百二十一個日曆天，預計明年初完工。