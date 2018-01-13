〈中部〉600人集資搶救 大楊油庫將闢公園

2018-01-13

〔記者張軒哲／台中報導〕許油庫一個未來！台中市歷史建築「清水大楊油庫」，多年前經牛罵頭文化協進會號召六百名地方居民各出一千元，集資六十萬元搶救，免於被軍方拆除命運，隨後由市府公告為歷史建築，協進會與居民決定將油庫捐贈台中市政府，十二日舉行捐贈儀式，讓近年飽受風災重創的油庫，能讓市府妥善規劃為休憩公園，為海線再添一處重要觀光景點。

原美軍油庫 現只剩最後一座

地處清水山區的大楊油庫，見證美國協防台灣與亞洲的歷史，民國五十五年一月為支援越戰，美軍將清泉崗機場做為轟炸北越的後勤基地，同年於清水楊厝里興建七座油庫，供應越戰期間美軍戰鬥機及B52轟炸機的飛機用油，美軍原本興建七座油庫，每座油槽設有防溢堤，東西向長七十八公尺，南北向長七十九公尺，牆高一．五公尺；油槽直徑約二八．四公尺，高約十六公尺，油槽總面積佔地約十六公頃，因大楊國小於民國八十九年遷校於現址，為配合校地使用，軍方委由廠商拆除油槽，大楊油庫的存廢引起熱烈討論。

牛罵頭文化協進會理事長吳長錕指出，當時以「許清水一座油庫」為感性訴求，學習日本三笠旗艦的保存方式，成功在二個月內發動了六百位股東，每人一千元協助認養「油庫之友卡」，在廠商拆除六座油庫之後，付給廠商六十萬元搶救現存的這座油庫，創下民間團體進行文化資產保存的典範。

600名股東 將油庫捐市府開發

捐贈儀式由牛罵頭文化協進會及六百名股東捐贈，台中市政府秘書長黃景茂代表市府受贈，文化局副局長黃名亨、市議員王立任、楊典忠、雲科大文資系教師徐慧民等人都到場觀禮。

吳長錕說，當年尋找當地耆老跟早期軍方人員，南北奔波才能拼湊出關於油庫的歷史故事並成功保留，大楊油庫的保存，讓在地居民有無限的想像與夢想，雖然油庫外觀已鏽蝕，但居民對地方文化熱情的心還跳動著，若連結高美燈塔、番仔寮美軍舊油堤、油庫加壓站進行整體規劃，將成為清水重要地標。

市府指出，將先進行加固等安全維護措施，以「支援美越戰爭下的歷史建築」為主軸，由清水區公所接管，配合觀光旅遊局結合周邊公園綠地，規劃主題展覽等活動，提供一處可了解清水在地文史及休憩的新去處。