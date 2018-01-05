〈台北都會〉大稻埕不放煙火 柯怪預算被刪惹惱議員

2018-01-05

議員︰放不放政策決定 市府不該卸責

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕施放十二年的大稻埕煙火今年不放了！北市長柯文哲昨接受媒體訪問時還回嗆，不放煙火是因為議會砍了預算。此話一出引起許多議員不滿，北市議員王鴻薇反批，活動預算明明與去年規模相同，放不放煙火是政策決定，市府不該卸責議會。

有感國慶煙火長年在外縣市辦理，北市自二○○五年向外募款，首度於國慶日當天在大稻埕舉辦煙火節，由於外界回饋佳，隔年又再度編列卅萬施放煙火，「大稻埕煙火節」遂成北市傳統。後二○○八年前任市長郝龍斌逐漸擴大規模，二○一○年煙火節加上花博開幕煙火秀甚至花掉二千萬元，一度遭批浪費錢。

柯文哲上台後，認為「一次性煙火活動」無助地方發展，活動一度要取消，後來地方反彈才「轉型」為台北河岸音樂季，二○一六、二○一七年活動預算仍維持編列五六○萬元，原僅有施放煙火的活動形式也改為系列音樂會活動。

簡余晏︰河岸音樂季每年900萬預算招標

台北市觀傳局長簡余晏表示，煙火活動為去年市府重點活動，預算經費有用別的預算項目支應，這兩年河岸音樂季都是以九百萬元招標，今年不一定可比照辦理，「才會把預算編足」，並非為選舉增編。

今年大稻埕煙火節活動經費共編列九六○萬元，較去年增編四百萬元，預算日前送進北市議會教育委員會審查，席間不少議員認為活動經費暴增不符環保，也沒有正當理由，因此大砍經費四百萬元；前天議會二讀時，簡余晏於是說預算被刪四百萬，今年活動不放煙火。

對此，柯文哲昨受訪時表示，「有編預算，但被議員刪掉」，要去查查看是哪個議員刪的；至於是否支持繼續施放大稻埕煙火，柯認為，空污是每一天的事情，例如節慶鞭炮也是減量，但不會一下就把它消滅掉，大稻埕煙火已經放很多年了，或許比照跨年煙火增加光雕，讓煙火減量，這可能是比較正確的做法，「完全廢掉我覺得沒有必要。」

教育委員會主席、北市議員吳世正昨於議會大會審查時譴責柯發言，遭砍後的預算規模與去年相同，去年可以放煙火今年卻不行，市府將不放煙火的責任推卸給議會。王鴻薇則質疑，今年許多活動的預算都暴增，質疑市府要用活動經費為柯輔選。

對此，簡余晏表示，「為響應環保，未來本局舉辦活動都不會施放煙火」，至於煙火節未來不放煙火，是觀傳局日前在教育委員會宣示的政策承諾，並非市議會砍預算所致。