〈南部〉1966長照專線 到府評估需求

2018-01-04

前五分鐘免費 民眾可多加利用

〔記者黃旭磊／高雄報導〕民眾用手機或市話撥打「1966」長照專線，前五分鐘免費，可申請照顧專員到府評估需求。

衛福部長照專線「1966」於去年十一月開通後，由於使用量不大，市府社會局昨天特別強調專線用處，專線取代原412-8080專線，民眾若有照顧長輩需求，撥打後依序轉到「南部地區、高雄市」，將由高雄市長期照顧管理中心接手，視情況派專員到宅提供服務，服務時間為週一到週五上班時間（上午八點到傍晚五點半，中午休息）。

社會局長姚雨靜表示，高雄在去年十月邁入高齡社會，估計六十五歲以上老人人口佔全市總人口數十四．二％，有卅九萬兩千八百多人，而依據衛福部長照2.0失能率推估，須服務人口約有八萬六千六百多人。

為趕赴「1966」服務需求，市府陸續完成建設十八區、廿三家日照中心及廿區、卅三處日托據點，其中，那瑪夏長照2.0於去年底揭牌，副市長許銘春於當地宣示照護偏鄉老人決心，高雄榮總也成立全國第一家醫學中心級、社區整體照顧服務體系，結合左營區照護系統。

而長照人力出現短缺現況，社會局老人福利科統計，高雄老化程度約十四．二％，高於全國十三．八％，為全國第三位，居家、社區及機構型照顧服務員人力月薪約在兩萬五千元到三萬五千元，出現約有一千四百多名缺口。

社會局已與輔英科大高齡及長期照護事業系、育英護專老人服務事業管理科及高美醫專長青事業服務科合作，學生修課符合「高雄市照顧服務員培訓課程」規定時數，且通過學分，即授予照顧服務員結業證書，可打工賺錢。