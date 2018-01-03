〈南部〉安平公有免費停車場 傳不肖業者敲竹槓

2018-01-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有民眾在安平觀光地區免費公有停車場遭不肖業者「敲竹槓」收費，於臉書爆料公社投訴受騙。交通局獲悉後強調，業者假借名義在公有土地上向民眾收取停車費，已涉及竊占、詐欺等罪嫌，將請警察機關加強查緝。

外地不知情遊客 停車遭收費一百元

網友「小甘」表示，一月一日下午兩點去安平老街，剛好在安平樹屋附近、古堡街旁有停車場，因他是外地客，不知該處停車場是否要收費，有位女生走過來說，「要停車，一次一百！」結果下午六點多要去牽車時，一對夫妻好心告知，才知是免費停車場，雖然一百不是很多，但「開開心心出門玩，走到腿快斷了，還被騙一百…真衰小。」

交通局：涉竊占、詐欺罪嫌 將加強查緝

交通局表示，該土地部分屬私有、部分為公有，先前規劃停車格位供民眾免費停車使用，若有人擅自假借名義在公有土地上向民眾收取停車費，其行為已涉及竊占、詐欺等罪嫌，將請警察機關加強查緝；在私有土地部分，若查有民眾未領有合法停車場登記證，逕行營運收費，將依「停車場法」相關規定裁罰，並於假日加強派員稽查。

停車管理處也表示，近日也將在停車場入口再增設停車場指示與免費停車告示牌，以避免不知情民眾被收取停車費的類似情形再度發生。交通局表示，安平地區為觀光重鎮，為紓解假日期間的車潮、人潮，交通局建置「安平GO好行」App，遊客只要下載App，就能輕鬆獲知安平即時交通資訊及停車場空位等訊息。