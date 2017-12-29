〈台北都會〉起薪3萬 傳產業者：壓力沉重

2017-12-29

〔記者陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕對於蔡英文總統表示，夢想中的勞工基本薪資是三萬元，許多中小企業主普遍不認同，但多數「敢怒不敢言」，因為害怕公開反對會被國稅局、勞檢處盯上，動輒罰款讓企業吃不消；新北產業園區生產辦公設備的鋼鐵廠蔡姓老闆表示，少子化、房價高等社會問題，並非調高基本薪資就能解決。

如果政府硬性規定 半數要倒了

不願具名的蔡姓老闆說，他公司基層員工，每月薪水約兩萬七千元，加上各項津貼，實領三萬多元，資方每月依規定提撥退休金、勞健保費等，傳統產業的企業獲利有限，不宜再貿然調漲基本薪資，如果要談員工福利，多數企業自然會對優秀員工多發獎金。

在新北頗具規模的地產規劃開發公司鄭姓老闆表示，若要談勞工加薪，應該以GDP成長為標準，而不是政府漫天喊價，加薪應以員工表現為基準，額外發放獎金會比較好。

基隆市馗佑鹽燈能量館董事長王添清說，政府如果硬性規定勞工起薪三萬元，那台灣的中小企業「有一半要倒了！」原物料漲價已讓老闆傷腦筋，政府的政策變來變去也讓企業主頭痛，如果工資大漲，最後就是倒閉一途，他的公司有六十多位員工，薪水都高於三萬元，外界不要把企業主都想得那麼無良，對於優秀的員工，大多數的老闆都會想盡辦法提供合理薪資惜才、留才。

基隆市亮得公司從事工業原料進出口貿易，董事長何棟志認為，傳統勞力密集產業例如建築、鋼鐵業需要大量勞工，但這些行業的利潤是固定的，起薪三萬元對老闆是沉重壓力，有些工廠已經自動化，生產線用機器人代勞，起薪三萬比較沒問題，各行業的薪資結構無法一體適用。