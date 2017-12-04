〈南部〉空污紅害 呼吸道、眼睛疾病門診增

2017-12-04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄空氣品質惡化，達不健康的「紅害」等級，高雄長庚近來因呼吸道症狀求診病患增加二成，另民眾眼睛過敏，出現乾癢不適症狀，到高醫眼科求診也增三成，醫師建議盡量減少出門，要外出可配戴口罩，在室內啟動空氣清淨機，過濾掉空氣中污染物。

每年秋冬季節，南部大氣擴散條件不佳，是空氣品質最差時期，近來高雄空品指標連續達「紅害」等級，連地標八五大樓也看不見。

高雄長庚醫院副院長林孟志指出，近來因呼吸道不適，咳嗽、過敏來求診的門診、急診病患約增加二成，應與空氣品質不佳有關，對於慢性阻塞性肺病、有過敏病史的人，因本身肺功能比較差，盡量減少外出。

林孟志也提醒，很多民眾誤以為不出門，把家裡門窗緊閉，就不會受空污影響，事實上，室內空氣不一定比戶外好，室內室外各有不同的污染物，在家裡最好能使用空氣清淨機，過濾掉空氣中的污染物。

高醫大附設醫院眼科醫師徐旭亮指出，秋冬季節變換，除引起眼睛的過敏反應外，空氣中污染物如細懸浮微粒（PM2.5），也容易刺激眼睛，近來眼科門診中，因眼睛過敏，出現乾癢、異物感等不適症狀的病患，約增加二、三成。

徐旭亮也建議，空氣污染物引起眼睛過敏不適，盡量避免出門，在室內則啟動空氣清淨機，過濾掉空氣中的污染物。