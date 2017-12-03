〈南部〉〈前農委會副主委戴振耀〉「耀伯」告別式 總統頒褒揚令

2017-12-03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前農委會副主委戴振耀因病過世，總統蔡英文昨南下高雄參加他的告別式，並頒褒揚令感念他一生為農民的付出；高雄市長陳菊也在告別式會場上致悼詞，細數她與「耀伯」多年來為台灣公義打拚、相知相惜的經過，陳菊說到哽咽處數度淚崩，不捨之情溢於言表。

陳菊不捨 數度淚崩

曾因美麗島事件成為政治犯的戴振耀，出獄後參與農民運動，並成為民進黨創黨黨員，曾任民進黨農民職業團體代表立委、不分區立委，二○○二年出任農委會副主委。

陳水扁總統政權交接後，前國安會秘書長邱義仁也退出政治圈，南下高雄務農，當時戴振耀就陪著邱義仁住在高雄內門，一起經營耀伯農場，在地方傳為佳話。近年來，戴振耀飽受胰臟癌所苦，但他努力抗癌，今年九月獲蔡英文總統頒發三等景星勳章，但上月十九日病情急轉直下，家人把他送回家嚥下最後一口氣，享壽七十歲。

昨告別式會場上，前副總統呂秀蓮、前行政院長張俊雄、前民進黨主席許信良、林義雄等人，以及多位現任立委及民代出席追思；陳菊致悼詞時，想到「耀伯」還有很多理想沒實現，卻飽受病魔折磨，不捨數度落淚。

陳菊說，「耀伯」一生帶給人振奮高昂的精神與鼓舞，及充滿活力、勇氣、愛的純真，長存在每一個人心中，「耀伯啊，阮大家攏來到這裡，欲來送你最後一程，汝就要好好行、慢慢行，勿通有牽掛。」