〈中部〉斥資4.7億 彰南運動中心動工

2017-11-25

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣政府斥資四億七千萬元，在員林市打造「彰南國民運動中心」，昨天舉行動工儀式，完工後將成為全台最大的室內運動中心。

彰南國民運動中心空間規劃樓上四層，地下一層，內部有長五十公尺寬十六公尺的溫水游泳池（含SPA區）、體適能中心、綜合球場、羽球場、直排輪、桌球場、韻律教室，最大特色在於結合戶外公園意象，打造全齡化且多功能的運動休閒空間。另外透過穿越運動中心跑道，搭配起伏地形，提供跑者不同慢跑路徑，增添休閒趣味，為國內運動中心嶄新創舉。

「員林一八四公頃都市計畫」預留了彰南國民運動中心基地面積大約有六千四百七十坪，為彰北國民運動中心的二．五倍大，它位於員林農工後方，與員林演藝廳、員林地方法院大樓以及將來的彰化地檢署大樓將連成一氣。

魏明谷上任以來，一直以爭取到「彰化國民運動中心」作為政績，委請顧問公司預畫精美的動畫圖，並在預定地搭鷹架廣告宣傳，惟遲遲未能動工，被政敵及部分選民譏為「只會畫大餅，看得到，吃不到」，如今動工，總算杜悠悠之口。

魏明谷表示，正式營運後並將提供公益時段予本縣高齡者及學生游泳教學使用，可滿足民眾及學生室內多元運動類別選擇之需求。

魏明谷致詞時強調，工期預定六百個工作天，但施工一定要注重品質，如果做不好，打掉重做。期許縣民養成規律運動習慣，開創彰化縣運動新紀元，縣民均能享受運動歡樂，創造健康新生活。