〈南部〉暖警家訪助貧戶 署長傳訊嘉勉

2017-11-24

〔記者陳賢義／台東報導〕「署長傳的ㄟ！」台東關山警分局初來所警陳俊男日前引介公益團體「五○○俱樂部」，捐贈四萬元善款及四包愛心米濟助初來、池上兩家貧戶度難關，受到地方肯定與讚許，善行經本報披露，警政署長陳家欽輾轉得知傳訊嘉勉，署長的窩心讓陳員眉開眼笑。

陳員對勤區低收入戶及獨居老人，經常主動獻上關懷，若需要協助，也會轉報鄉公所提供急難救助。日前家訪發現轄區一名金姓婦人育有八名子女，但同居人因病無法工作，全家生計僅靠她打零工度日，生活困頓；另池上分駐所轄內有位民眾，因在工地被掉落鋼筋砸到雙腿，病情持續惡化，今年醫生告知必須截肢，對原本僅靠殘障津貼及低收入戶補助的他來說，無異雪上加霜。

陳員得知兩家戶困境，除向鄉公所申請急難救助，並告知長期熱心公益、參與「五○○俱樂部」的偵查隊小隊長廖建全，隨後，與俱樂部成員送上愛心。善行經本報披露，數日後，陳員竟收到一則署名「署長陳家欽」慰勉「您執勤發現轄區生活困頓民眾，能善用公益資源，主動轉介慈善團體捐贈慰問金和愛心米，視民如親，特予嘉勉」的簡訊，令他驚喜萬分，開心表示會好好收藏。

關山警分局表示，感謝署長的勉勵與肯定，該分局所有同僚將賡續秉持「苦民所苦」的同理心，做好警察治安、交通及為民服務等工作，讓民眾安居樂業、讓社會更祥和。