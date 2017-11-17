〈北部〉宜縣26所國中 建置生活科技教室

2017-11-17

活化空教室 獲千餘萬補助

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕受到少子化影響，宜蘭縣國中小學生數日益減少，空教室越來越多，怎麼活化利用成了課題；宜蘭縣政府教育處表示，每學期初，縣府會盤點各校餘裕空間，如何再利用尊重各校決定，這學期為配合一○八年新課綱，宜縣創全國之先，在廿六所國中設置「生活科技教室」，年底就可完成。

宜蘭縣政府統計，一○二年宜蘭縣國中小學生數仍有四萬六百餘人，今年僅有三萬三千四百餘人，四年減少七千多人，少子化問題嚴重，縣內國中小空教室也越來越多，縣政府盤點，全縣國中有三十五間空教室，國小有六十七間，還有六所已廢校國小，都等待活化利用。

教育部一○八年新課綱增設「科技領域」課程，宜蘭縣國中在這學期已試辦上課，縣政府也向國教署爭取一千零四十萬元經費，利用縣內二十六所國中的餘裕空間，進行「宜蘭縣國中生活科技教室建置案」，每校都增設一間「生活科技教室」。

領先全國 導入科技領域課程

教室包括了電腦、工作桌及工具車等設備，讓學生學習工藝課程，提前理解科學與工程關聯，一方面創全國之先提前於各國中導入「科技領域」課程，另方面也讓校內餘裕空間活化。

至於六所廢校，已有四所撥給其他單位使用，剩下員山鄉大湖國小雙連埤分校則委託給荒野保護協會經營，三星憲明國小清水分校則交由非學校團體做實驗教育使用。

教育處副處長林麗玲指出，縣內國中小的餘裕空間，如何活化利用，基於尊重學生受教權，都會尊重各校決定，很多學校專科教室不夠，有了餘裕空間，專科教室剛好可以陸續充足，今年縣政府爭取到生活科技教室建置費用，利用各校餘裕空間建置「生活科技教室」，這是創全國的先例。