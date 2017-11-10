〈南部〉永康鐵路地下化 預計116年完工

2017-11-10

前瞻計畫核定匡列342億餘元

〔記者蔡文居／台南報導〕南市交通局長林炎成昨天在議會答詢表示，永康鐵路地下化工程（市區鐵路立體化北延案），行政院前瞻計畫經費已經核定匡列三百四十二億餘元，如果計畫順利，明年啟動規劃，整個計畫期程九年，預計一一六年完工通車。

市議員林宜瑾昨天在市政總質詢中，針對永康鐵路地下化工程提出質詢。她說，永康鐵路地下化是地方引頸企盼的重大工程，雖然已列入前瞻計畫，但還要經過多少波折才能完成，交通局是否能給永康居民一個明確的時程，到底何時拍板定案？何時動工及完工？

明年中央補助5百萬規劃費

林炎成表示，市區鐵路立體化北延案可行性研究，交通部已審查第三次，如審查過了，報到行政院核定，就可以進行，明年中央也有補助市府五百萬元的規劃費用。

他說，該案以九年為計畫，順利的話，明年啟動規劃，一一六年完工。而未來市區鐵路地下化，會在大橋站以南五百公尺處直接與永康鐵路地下化連接。

全長18.3公里 總經費443.3億

根據交通局規劃，台南市區鐵路立體化北延案，永康段採地下化，新市段高架，善化則改善現有平面路段，全長十八．三公里，總經費四百四十三．三億元，前瞻已先匡列三百四十二億餘元。可行性研究經核定後，預計以二年時間進行綜合規劃，接著設計及施工，預定一一六年完工通車。

其中，永康地下化七．一五公里，除現有的大橋、永康兩站地下化外，並新增康橋站（地下）、永康工業區站（高架）兩站；至於經費分攤部分，市府負擔卅％。

林宜瑾表示，交通局不僅要全力守住這項重大計畫，更應積極爭取永康鐵路地下化與原台南鐵路地下化工程「無縫接軌」接續施作，以減少成本、更縮短工期。因此，相關局處都要全力配合永康鐵路地下化的前置作業，特別是與市民的溝通務必盡善盡美、全力以赴。