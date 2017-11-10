〈中部〉新社花海分家效益低 議員促「合體」

2017-11-10

去年農委會自辦 市府另辦花毯節

〔記者黃鐘山／台中報導〕新社花海節十一日開幕，市議員蘇慶雲等人昨在議會批評，這二年市府專搞「花博」，中央舉辦的新社花海因市府抽腿，經費、面積都大幅縮水，大嘆「只見花博笑，不見花海哭」。市府官員回應，等未來花博結束後，再評估與中央合作機會，盼能雙贏。

蘇慶雲說，新社花海原本是台中的驕傲，地方和中央舉辦十一屆，甚至曾吸引海內外遊客三百多萬人次，近廿億元周邊經濟效益。去年花海一分為二，行政院農委會自辦花海，市府另辦「國際花毯節」，新社花海的觀光效益大打折扣。

他又說，市府對新社花海抽腿，活動總預算從一○四年的一億七八五萬元，降至一○五年的四六○八萬元，一○六年更僅剩三五○○萬元，面積還從卅五公頃縮水為十七公頃；市府在后里花八十六億元辦花博，卻對新社花海「放牛吃草」，是要讓山城邊緣化。

議員力主合併 官員允花博後評估

市議員范淞育也認為，一分為二的花海人潮大減，力主合併、火力集中來重振雄風，一次就要把人潮帶起來，要求市府多撥預算，重現花海盛況；他也憂心，花博分在后里、豐原、外埔三地舉辦，恐怕人潮無法集中、後繼無力。

觀旅局長陳盛山表示，希望讓整個台中百花齊放，去年才開始將「國際花毯節」移至后里舉行，為花博暖身，明年花博開展，花毯節將停辦一年。未來花博結束後，會評估與中央合作讓新社花海與國際花毯節兩項活動轉型與整合，達成雙贏局面。

副市長林陵三也說，市府今年仍持續動員各局處支援新社花海，協助辦理垃圾清運、灑水減塵、醫療耗材支援、輪椅借用及維修、接駁車支援、交通維持計畫申辦協助、攤販管理、宣傳等工作，促進活動圓滿成功及當地觀光、農業等發展。