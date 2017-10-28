〈北部〉62家違法旅館、民宿 復興區占3成

2017-10-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀旅局公布全市最新六十二家違法旅館、民宿名單，知名的味全埔心牧場也在名單之內，其中高達三成的違法旅宿都集中在復興區，觀旅局觀光管理科長李復華表示，埔心牧場因未取得旅館業登記證，已對他們裁罰五十萬元，而復興區則因地處原住民保留地，同時又多屬山坡地及農牧用地，民眾常因不了解法規而違法興建、營運旅宿。

埔心牧場 未能取得旅館業登記證

李復華表示，埔心牧場屬於都市計畫土地，因細部計畫尚未通過，土地仍須維持原來的農牧用地使用，因此在土管未合法前，尚不能取得旅館業登記證。李復華表示，至於復興區因地處原住民保留地，在興建合法建物或農舍前，土地所有權的取得，須受「原住民保留地開發管理辦法」規範，至少需經五年取得耕作權或地上權登記後，才能辦理所有權移轉登記，且僅可登記於原住民名下；另也受到「農牧用地興建農舍辦法」規範，取得所有權後戶籍登記滿二年，且符合一定資格，才可興建合法農舍，而復興區多屬山區，在開發前還須受「水土保持法」規範辦理水土保持計畫，才可請得合法建照，過程中涉及的法規十分繁雜。

針對復興區開發 將進行三年輔導

他表示，為使復興區有意申請合法的民宿業者便於諮詢，觀旅局組織了專業技師輔導團隊提供服務，若有立即安全疑慮或無合法可能的業者，會要求停止提供住宿相關服務；市長鄭文燦去年也針對復興區開發，指示要進行為期三年的輔導案。

李復華表示，觀旅局每年都會會同相關單位針對旅宿業者進行聯合稽查，違規者會依「發展觀光條例」開罰，旅館業者開罰十到五十萬元、民宿業者開罰六到卅萬元，其餘非住宿範圍部分則由其他局處各依主管法規裁罰，如有立即性的危險則直接斷水斷電。

觀旅局表示，九月份違法營業的旅宿名單，民眾可至觀旅局網站查詢，網址為https://tour.tycg.gov.tw/zh-tw/event/newsdetail/1789?page=1。