〈台北都會〉中和停車場不足 立委允向前瞻叩關

2017-10-25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區地狹人稠，停車位嚴重不足，平均每百人要搶一個停車位，立委江永昌昨天邀集新北市交通、工務等局處會勘中和自強游泳池，市府正拆除整地，進行公園綠美化工程，江永昌將爭取前瞻建設經費興建地下停車場。

江永昌指出，中和區為較早期發展區域，停車空間嚴重不足，路邊違停頻繁衍生許多交通事故，他希望能爭取到前瞻計畫當中的停車場興建補助。江永昌規劃在中和提出五個停車場建設方案，包括自強游泳池、員山公有零售市場、原國防管理學院操場、客家藝文會館、民樂公園。

民代盼自強泳池可建地下停車場

昨天各單位會勘的自強游泳池，因設備老舊，使用效益低，市府決定拆除改造為簡易公園綠地。江永昌指出，自強游泳池土地空間大致方正，社區民眾反映停車需求殷切，加上未來捷運萬大線從中山路二段經過，民眾轉乘停車需求更多，他建議市府交通、工務單位在整地結束後先暫停，公路總局願補助規劃費及工程費，整體規劃施工，避免二次施工浪費公帑。

另外，員山市場自民國五十九年啟用至今，將近五十年，場地及設備早已老舊不堪，地方建議應整建為多功能立體停車場或其他規劃，土地發揮最大效益。

公路總局承諾將補助自強游泳池及員山市場兩案停車場規劃費與工程費，其餘提案需再研議；新北市交通局也將配合提案爭取前瞻計畫補助。