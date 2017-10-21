〈南部〉輕軌11月起收費 電子票證比半價便宜

2017-10-21

優惠期程、轉乘折扣等近期公布

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌確定十一月一日起收費。高市捷運局已擬妥收費機制，包括收費初期優惠價、轉乘折扣等，行政程序完備後會儘速公布；捷運局表示，只要持電子票證，初期可享優惠、比半價十五元還便宜。

高雄輕軌第一階段十四車站，九月下旬全線通車，十月間擔綱哈瑪星生態交通全球盛典主角之一，十一月一日起則將結束免費試營運、正式收費。

捷運局昨指出，十一月一日啟動收費機制目標不變，目前已經擬妥相關方案，正進行行政程序，預計近日即能確定、公布。捷運局說明，相關方案包括初期優惠價、優惠期程、轉乘其他大眾運輸工具的折扣及稽查機制等，屆時將一併公布。

捷運局說，較受矚目的優惠價，必須是在使用電子票證前提下才能獲得，初期優惠價會比半價十五元（原價每趟卅元、不限站次）更便宜，期藉此鼓勵民眾多使用電子票證、多搭輕軌。

捷運局表示，初期仍維持上午七點到晚上十點發車、每班十五分鐘，會視人潮評估加密班距。

此外，負責輕軌秩序維護的高雄捷運警察隊，注意到輕軌經過C12駁二大義、C13駁二蓬萊兩車站間，車速常會卡卡的，經調查發現是輕軌旁的變形金剛模型，動輒吸引民眾跨越輕軌禁區拍照，導致列車經過時須減速。

捷警隊強調，高雄輕軌軌道區（包括綠廊）屬於輕軌獨立專用路權，任何非大眾捷運系統車輛、人員均不得進入，違者將依大眾捷運法開罰，最高可處新台幣七千五百元，現階段先以勸導為主，必要時仍會開罰。