〈中部〉牽手半世紀 長輩穿西裝婚紗圓夢

2017-10-19

阿公大方獻吻甜蜜蜜

〔記者陳建志／台中報導〕台灣早年生活困苦，許多人結婚儀式簡單，連婚紗也沒穿，看到現在新人結婚拍婚紗、走紅毯都很羨慕，台中市政府社會局和吉峰福德神明協會昨天共同舉辦「圓夢．緣夢計畫」，幫霧峰區六對結婚超過五十年的長輩重辦婚禮，大家穿上白色婚紗、西裝走紅毯，還獻上甜蜜熱吻，長輩開心地說：「已經期待很多天了，足歡喜！」

發起此次活動的吉峰福德神明協會主委李汶璋說，經常聽到年紀比他大的長輩感嘆，年輕時因環境不好，婚禮草草舉辦，太太連婚紗也沒穿，覺得對另一半有所虧欠，因此萌生幫長輩圓夢的念頭，昨天和社會局一起幫長輩重辦婚禮。

昨天六對結婚超過五十年的長輩，分別穿上西裝、白紗重辦婚禮，彼此手挽著手進場，雖臉上多了皺紋，但幸福洋溢的笑容跟新人沒兩樣，觀禮民眾和家屬都報以熱烈掌聲，誠心為他們獻上祝福。

台中市長林佳龍夫人廖婉如，昨天出席幫六對老夫妻證婚，她說，夫妻相處之道，就是要不斷想起自己當初為什麼和對方談戀愛，然後持續尋找對方讓你欣賞的優點，最重要的是，「不要一直去算昨天的舊帳」。

典禮中溫德明、溫鄭月梅夫婦代表致詞，兩人除分享當年「訂兩次婚」的秘辛，溫德明還大聲說出：「有妳真好！水某，我愛妳！」溫鄭月梅也說，最喜歡聽先生叫她「水某耶」，提醒年輕夫妻嘴巴甜一點就能恩恩愛愛，六對老夫妻更大方獻吻，展現恩愛的一面。

高齡九十四歲的陳眼，昨天和八十五歲的太太李秋霞穿著西裝、婚紗進場，他說當年經濟狀況不好，根本沒穿婚紗，很開心有機會盛裝重辦婚禮；另一位八十五歲的劉火煖說，記得當年用卡車將太太張秋月從霧峰載花轎到員林，笑稱當年穿的西裝還是跟人家借的，兩對夫妻都說，婚禮能請到市長夫人來證婚，辦得很風光，真的很高興。