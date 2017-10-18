〈中部〉重現「鷺橋觀浪」 八掌溪斜張橋動土

2017-10-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕斥資一億一千萬元的嘉義市八掌溪人行景觀橋新建工程昨天動土，景觀橋橫跨縣市交界，鄰近宣信街口及彌陀夜市，為單塔斜張橋設計，工期約三百六十天，明年十月底前完工啟用，將重現八掌溪義渡吊橋「鷺橋觀浪」景致，連結黃金風鈴木步道、河濱運動公園，盡覽八掌溪美景。

橫跨嘉縣市人行景觀橋 1年後完工

嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠、立委李俊俋、水利署第五河川局局長陳中憲、中埔鄉長李碧菁等人一同參與動土儀式。

「搭起友誼之橋！」涂醒哲強調，八掌溪人行景觀橋做好後，希望市民盡量使用，也歡迎嘉義縣鄉親多加利用，讓人行景觀橋成為縣市間的友誼之橋。張花冠說，縣市本一家，八掌溪人行景觀橋可望為縣市再創觀光新亮點。

日治時期建義渡吊橋 賞鷺觀浪聞名

根據史料記載，日治時期大正十二年（公元一九二三年）興築鐵線橋（吊橋），取代原有的八掌溪義渡口，橫跨溪上，從前八掌溪急流湧波，站在橋上遠望飛鷺凌空越水而過，又有「鷺橋觀浪」美稱。日治時期昭和六年（公元一九三一年）建了白鷺橋（今吳鳳南路的軍輝橋）後，鐵線橋的重要性漸被取代，並在忠義橋興建通車後，鐵線橋因毀壞而拆除，「鷺橋觀浪」成為歷史。

涂醒哲表示，嘉義市雖然有八掌溪等河流，沿岸美感卻長久被忽視，親水空間不足，交通不便，於是促成興建人行景觀橋，未來不僅將重現「鷺橋觀浪」景致，更將提供民眾休憩的好去處。

八掌溪人行景觀橋位於忠義橋下游約三百公尺處，單塔斜張橋設計，總長二百廿二公尺，跨河主跨徑一百一十五公尺，橋塔高約五十公尺，橋體以嘉義特有的諸羅樹蛙與八掌溪的水滴作發想，橋塔更以樹葉葉脈呈現。

市府工務處土木科長王元利說，市府將陸續投入九千萬元辦理第二期工程，編列在一○七年度預算，將進行橋體夜間光雕照明工程、遷葬現有的墓地範圍，打造大型水岸綠地公園，民眾駐足於二期的觀景平台，可以將人行景觀橋與八掌溪的溪畔風光盡收眼底，待議會通過審議，二期工程預計年底發包。