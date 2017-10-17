〈中部〉台中「上市國際」 林佳龍︰花博是最佳時機

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍昨天首度提出台中「上市國際」概念，市議員邱素貞認為，民眾看好台中是績優股。林佳龍說，讓國際看見台中，台中也邁向國際，這是「上市國際」概念，二○一八台中世界花卉博覽會便是最接近、最優選的上市時機。
林佳龍昨天赴議會施政報告，在書面資料中提到台中「上市國際」概念，並指台中是正在崛起的新興直轄市，對國際社會而言，也是一個全新的品牌，充滿無限發展可能的創造力與活力，而在城市定位形成時進入國際市場，可確保本市在全球網絡中地位的形成。
報告中也指出，未來台中每一年都有國際級大型盛事，包括二○一八台中世界花博、二○一九東亞青奧，二○二○年又成功爭取到世界蘭花會議與展覽主辦權，一步步地聚焦世界目光、引進國際資源，而即將登場的花博，便是最接近、最優選的上市時機。
邱素貞質詢指出，台中「上市國際」是她第一次聽到林市長對施政願景所提出最具體與遠大的目標。民眾看好台中是績優股，是台灣最宜居城市，將掀起移居台中熱潮，市府必須承擔更多責任，她也希望林佳龍具體說明台中「上市國際」的概念內涵。
林佳龍回覆質詢時說，台中多項表現都受到國際正面肯定，包括ＣＮＮ肯定台中為台灣最宜居城市，以及台中被列入世界百大旅遊城市等，這是屬於台中的光榮感，但市府也承擔更大的責任感，希望進一步推動台中成為國際城市。
林佳龍也強調，台中是績優股、更是潛力股，除了托育一條龍等政策吸引民眾移居台中，讓台中成功躍升第二大城，未來，也將迎接二○一八台中世界花博、二○一九東亞青奧，打造台中成為盛會城市，再加上雙港計畫、大台中一二三等，完善台中各項建設規劃。
讓國際看見台中 台中也邁向國際
未來在國際地圖上不只會看到台北、高雄，還會在台灣的中部看到台中市，「讓國際看見台中，台中也邁向國際」，這就是「上市國際」的願景概念。