〈中部〉台肥台中廠排黃煙 環局重罰百萬

2017-10-14

9日設備故障 含氮氧化物煙霧噴發

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保局十二日接獲媒體指有民眾投訴，位在梧棲的台肥台中廠在國慶連假時，偷排黃色的硝酸濃煙，造成嚴重空污，稽查發現該廠在十月九日因硝酸製程設備故障，排放含有氮氧化物的大量黃色煙霧到大氣中，雖然梧棲空品測站PM2.5及氮氧化物等監測值未異常，但考量業者違規樣態，環保局昨天決定依空污法重罰一百萬元。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，氮氧化物（NOx）是燃燒亞硝酸造成的強酸氣體，吸入後會刺激呼吸道導致咳嗽、呼吸困難症狀，嚴重者會造成呼吸衰竭致死。

投訴人林先生指當天看到煙囪不斷冒出黃色煙霧，聞到後感覺呼吸困難、喉嚨有灼熱感，擔心飄到市區危害會更嚴重，懷疑台肥趁連假期間，工業區周邊上班人員較稀少時偷排放廢氣，他錄下影片投訴媒體，並致電台肥台中廠，黃煙也在投訴後約十分鐘停止。

業者坦承疏失 環局稽查依法開罰

環保局指出，十二日前往稽查發現，根據廠方紀錄顯示，十月九日凌晨四點左右，台肥公司因硝酸製程設備的高壓電控制系統電力跳脫，導致系統故障，雖經搶修，但反應槽內仍殘存大量氮氧化物（NOx）氣體，空氣污染防制設備無法負荷，上午十點約有十分鐘瞬間噴發，出現大量含氮氧化物的黃色煙霧排放於大氣中，業者也坦承疏失。

環保局表示，台肥公司未能維護空污防制設備正常運轉，造成空氣污染，發生故障也未通報，而氮氧化物（NOx）為刺激性氣體，其短時間大量排放，已經造成附近民眾不適，恐危害身體健康，視為重大違規，依空污法可開罰十萬至一百萬元，採最高罰鍰額度，重罰一百萬元，也將業者列為稽核重點，加強稽查。

環保局長白智榮強調，鑒於現行空污法罰鍰上限僅一百萬元，希望中央立法機關能儘速修法，提高裁罰額度，以發揮更大的嚇阻作用，保障人民的健康。