〈中部〉二週三次大跳電 集集向台電求償

2017-10-13

通報沒人接 質疑值班不落實

〔記者謝介裕／集集報導〕南投縣集集鎮兩週來至少發生三次無預警大停電，地方民眾叫苦連天，且打電話要向台電南投區營運處反映，竟然無人接聽、求助無門，令地方民眾強烈質疑台電值班不落實或是有人蹺班，要求台電以優惠電價方式，賠償損失。

民進黨南投縣黨部主委暨縣議員陳昭煜，本身也是集集鎮民，十一日集集再度發生無預警大跳電，民怨沸騰，昨偕集集鎮長陳紀衡召開記者會，要求台電還鎮民一個公道。

陳昭煜指出，民生路、集集街、育才街、林尾路等市區聯繫重要道路，兩週來經常突發性跳電，導致交通號誌、路燈都不亮，危及交通安全，還造成店家及住家冰箱保存食物損壞，有的住戶甚至因電動鐵捲門未能拉下關閉，被迫守夜無法安眠。

尤其，三日中秋節前夕，大家正準備歡慶中秋佳節時，環山路突然大停電，且找不到台電值班人員協助，連1911通報專線也未能接通，難怪民眾氣急敗壞﹗

陳紀衡也表示，在里長、鎮民反應台電客服人員態度不佳後，也曾親自一試，同樣遭到冷落對待，實應連同跳電問題一併改善，才能讓民眾重拾對台電的好感與信心。

疑與電纜線地下化工程有關

地方民眾指出，目前台電公司在台十六線迄集集農會市區附近進行電纜線地下化工程，強烈質疑無預警大跳電與該工程施工有關，台電應就線路供電系統深入查察。

台電允進行市區管線總體檢

針對民眾疑慮，台電南投區營業處長蔡欽堂昨率相關單位人員致歉，除了允諾深入調查是否有人員未落實值班，以及客服人員缺乏禮貌等問題外，也會藉電纜線地下化工程，一併對市區管線進行總體檢，將老舊或接觸不良的設施汰舊換新，讓供電系統能更加穩定，至於能否以優惠電價作為賠償？有待進一步研議。