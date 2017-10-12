〈南部〉垃圾費隨袋徵收 研擬軍方先試辦

2017-10-12

議員建議 逐步宣導推動

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員郭建盟昨質詢指出，高市垃圾比雙北多，費率還是雙北的兩倍，建議逐步宣導、推動垃圾費隨袋徵收；環保局長蔡孟裕表示需審慎研議，目前正與軍方洽談隨袋徵收示範機制，最快年底試辦。

環保局長︰最快年底試辦

蔡孟裕進一步說明，初步是與空軍官校、空軍技術學院兩軍校商議相關作法，目標是透過軍校執行力，評估隨袋徵收後在垃圾減量、資源回收等層面效益，若一切順利，年底前可試辦。

郭建盟昨表示，高雄早在民國八十八年便全面執行垃圾不落地，之後卻未持續進步，縣市合併後（民國一百年），無論垃圾清運量、焚化量都是六都最多，且以去年為基準，垃圾費隨水費徵收、每人每天費率○．八元，是台北○．三三元的二．四二倍、新北○．三八元的二．一一倍。

他認為，高雄垃圾比雙北多又貴，關鍵在於雙北實施垃圾費隨袋徵收。

郭建盟進一步指出，高雄四座焚化廠已老舊，此時須透過更有效益的垃圾處理機制減少垃圾量，也避免焚化廠老舊設施負擔太重，間接造成環境衝擊。

郭建盟建議，市府應儘速建立垃圾費隨袋徵收機制，並逐步宣導、推動。

環保局長蔡孟裕答詢表示，垃圾費隨袋徵收目前僅雙北執行，環局持續注意其政策效益；他說，此政策涉及經費、人力等諸多因素，加上高市合併後幅員遼闊，需要更審慎評估。

環保局估算，高雄市以家戶五人為基準單位計算，每戶每年垃圾處理費需一四五○元，如果改垃圾費隨袋徵收，每戶每年約收取一一七○元，市府除了垃圾處理費收入減少，還要增加人力、設備、垃圾袋印製等支出，粗估大約需增加八億到九億元。