〈南部〉全台首座體感科技體驗中心 月底成立

2017-10-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市體感園區計畫上路，加工出口區第一階段將於今年十月底，協助位於高雄軟體園區（簡稱高軟）的智崴科技，成立全台第一座體感科技體驗中心。

前瞻10億 推動體感園區計畫

前瞻基礎建設預計投入十億元，在高雄推動「體感科技基地—體感園區計畫」，基地位置確定在高雄展覽館和高雄軟體園區之間的中油土地，面積大約五．七公頃，該處原為停車場，目前已經封閉，進行土壤汙染整治。

經濟部工業局表示，「體感科技基地—體感園區計畫補助作業要點」，經行政院相關程序公告，期程從二○一八至二○二一年，希望將高雄的智崴科技、兔將創意等數位內容廠商，利用周邊公共建築空間，打造體感場域。

加工出口區管理處處長黃文谷指出，加工區將率先推動，第一階段於今年十月底，協助智崴科技，成立全台首座體感科技體驗中心；第二階段將協調中油提供一公頃土地，租給智崴興建體感科技體驗館。

高雄市經發局強調，智崴科技是台灣最知名的體感模擬遊樂設備廠商，設計的「飛越加拿大」系列體感模擬飛行器，拿下歐美多國訂單，該公司將是高雄體感園區的重要支柱。

成立南台首座AR/VR新創基地

此外，加工出口區也在高軟內，成立南台灣第一座AR/VR新創基地，做為鏈結體感園區資源、培育人才的基地。

立委賴瑞隆指出，過去政府對新產業重北輕南，如今規劃以十億元在高雄設置體感園區，發展AR/VR科技，未來將成為全台最大的體感科技產業聚落，他將要求中央與地方政府加速合作。