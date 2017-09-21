〈中部〉嘉市城隍夜巡掃路角 抓逾假未歸好兄弟

2017-09-21

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕農曆七月前天「鬼門關」，國定古蹟嘉邑城隍廟昨天農曆八月一日，舉辦「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」活動，陣頭遶經中央噴水圓環、市政府及市警局周邊時，乩童突有靈感，抓回逾假未歸「好兄弟」，還進入中央廣場地下停車場十多分鐘，才出來向城隍爺稟報，收伏一對早年在此燒死的夫妻鬼魂，交給城隍爺超度。

昨天下午兩點，遶境隊伍行前，由嘉市副市長張惠博、市議長蕭淑麗、城隍廟董事長葉源助等人祭祀祈福，隨後起駕遶行吳鳳南路、中山路、文化路等市區幹道，「掃路角」驅妖淨城，陣頭有黑白無常、七爺八爺、八家將等，八爺押解扮演囚犯、戴著手鐐的惡鬼及劊子手、孽鏡台、油鍋等刑具隨行，參加「夯枷」信眾跟著隊伍走，直到晚上十點結束。

葉源助表示，城隍爺今年首度跨越車行陸橋到西區遶境祈福，板橋義橋宮城隍爺回祖廟支援抓鬼任務，將落單貪玩的孤魂野鬼請回陰間，讓民眾安居樂業。

此外，嘉義市九華山地藏庵昨早舉行地藏王菩薩祝壽大典，明華園黃字戲劇團昨起三天在廟埕演出，每天兩場（下午兩點半、晚上七點半）。

嘉義縣朴子配天宮四年多前發生火災，整修工程日前完工，預定廿二日凌晨一點進行安座大典，廟方昨晚舉辦罕見的「送火神」科儀，特色是過程不見光，儀式區域的路燈斷電、民宅關燈，並用竹子做為清竹符，鎮住「火煞」。

配天宮董事長黃清田說，送火神科儀相當慎重，不能有燈光，沿途發送符令給民宅，廟方劃設管制區，請民眾配合關燈，也請警方協助指揮交通，若有車輛路過，會勸導暫關大燈。