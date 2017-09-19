〈台北都會〉柯今施政報告 藍綠都準備「修理」

2017-09-19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午將赴市議會進行施政報告，但「腹背受敵」，議會國民黨團不僅揚言以程序發言杯葛施政報告，並質詢大巨蛋、公共住宅、北市府秘書長蘇麗瓊去職等議題。就連民進黨市議員也將質詢台北、上海雙城論壇講稿疑雲、「拒副總統陳建仁換中國隊」等事件；綠營還給軟釘，要柯本週三不用到黨團遊說重大政策。

對此，市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲市長下午將在台北市議會進行施政報告，監督市政是議員之職權，對各界之意見市府皆表示尊重。

陳永德：不可能讓柯上台

但議會國民黨團書記長陳永德指出，在柯文哲施政報告前，藍營議員一定會有程序發言，並針對大巨蛋、公共住宅、柯市長明年度十二．五億元第二預備金等議題做質詢，尤其二備金史上最高還規避議會監督，被監察院糾正；因此議員不可能讓柯上台，也會準備各式道具，百花齊放。

此外，昨議會開議，不少綠營市議員詫異討論，世大運辦得成功，為何柯文哲還自爆雙城論壇講稿疑雲等事件？綠營市議員黃向羣即指，免不了要質詢柯到底透過什麼管道將雙城論壇講稿傳給國安會副秘書長陳俊麟？為何媒體會報導，柯接受讓中國隊進世大運閉幕式以交換陳建仁不出席閉幕？此外，就連藍營議員汪志冰、李新都好奇，對於蘇麗瓊去職，為何柯要說「這些人認為市府無利可圖」。

一再砲打中央 綠營不滿

議會民進黨團總召許淑華則對柯文哲喊話，「就看你的誠意，如果是盟友，就好好善盡盟友責任跟義務」，民進黨不會為了修理而修理、不會杯葛柯文哲施政報告，因為市府送來的施政報告是非常「表面」的例行工作報告，不論在世大運後續、北藝以及其他ＢＯＴ案或都更等政策，都沒具體內容，盼柯好好報告。

許淑華：黨團叫柯別來遊說

不過，對於柯文哲近日頻砲打中央，許淑華表示，「民進黨黨團對他（柯）這樣的言論相當不滿」，柯說週三要赴黨團做政策性的報告說明，黨團暫時叫柯不要來、先暫緩。

綠營市議員李慶鋒則表示，根據明年度施政計畫報告，研考會指出北市府今年向中央修法提案的正面回應率，目標值從原本預估的卅提升為七十六．六七，這表示市府中央溝通是超乎預期的好啊！但柯市長近日為市政議題槓交通部、文化部、金管會，到底柯是在政治操作？還是研考失真？