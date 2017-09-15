〈北部〉亂丟垃圾罰6千沒效 竹東公所站崗勸導

2017-09-15

杞林路一處髒亂點 垃圾清不完

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮杞林路一處髒亂點，被人亂丟垃圾，公所雖舉發行為人，且多數祭出最高金額六千元罰鍰，今年已累計開罰九十四筆，但惡行仍未停止，前天才清掉三噸多，昨天又見五袋垃圾，引發鄉親共憤，齊聲譴責；公所清潔隊昨起派員站崗勸導。

每隔一段時間就有民眾在臉書社團貼出竹東鎮杞林路被亂丟垃圾的髒亂點照片，還不斷更新，網友留言嘲諷「 好沒水準！」、「不知道這些垃圾會一暝大一吋，還是會一口氣抽高呢?」、「設立一個景點名稱，就寫『道德淪喪』」。

對此，竹東鎮長徐兆璋表示，杞林路這處路邊停車格，位在台電竹東服務所附近，今年初開始遭人亂丟垃圾，現已成為清潔隊的夢魘，每次清完垃圾隔天又被丟，不勝其擾，民眾對禁丟垃圾的告示牌視若無睹。隊員十三日才花了三個小時清掉三噸垃圾，昨天一早又出現五包垃圾。

環局監視器蒐證 警方加強巡邏

清潔隊長彭朋喜說，經檢視，大多是家戶垃圾，少數是攤販垃圾。公所實施破袋檢查，縣府環保局也裝置監視器蒐證，依廢棄物清理法取締，累計已舉發一百八十七筆，由於證據不足，實際開罰九十四筆，罰鍰合計四十一萬八千九百元，大多處以最高金額六千元重罰，但仍無法遏阻。

監視畫面顯示，有些民眾為避免車號被拍下，還刻意將機車停在加油站，再戴安全帽、穿著雨衣走到髒亂點丟棄垃圾。

此一亂象，竹東鎮民代表會已多次接獲陳情，公所清潔隊昨起派員現場站崗，柔性勸導，到中午共勸導八名拎著垃圾包行經的鄉親，警方也將加強巡邏嚇阻。

縣府環保局請民眾協助檢舉，檢舉案成立、收到罰鍰後，將提撥十五%給檢舉人，檢舉獎金每半年結算一次。