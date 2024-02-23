集氣祈福！彰化3姊弟遭撞漏夜搶救 姊妹仍命危

彰化3姊弟遭撞漏夜搶救，姊妹至今天早上仍命危，持續搶救中。（資料照，民眾提供）

2024/02/23 08:20

〔記者湯世名／彰化報導〕集氣！彰化縣國小3姊弟昨晚走路返家途中，在伸港鄉遭休旅車撞擊，10歲、9歲姊妹一度無呼吸心跳，8歲弟弟左腿扭傷，3人分別送醫搶救，姊妹送醫後均恢復心跳，不過姊姊昏迷指數3，腦傷相當嚴重無法開刀，妹妹則血壓相當低，姊妹2人都有生命危險，家屬焦急等候在加護病房外期望老天爺幫忙，讓姊妹2人能有奇蹟出現。

3姊弟分別就讀國小4年級、3年級與1年級，其中9歲妹妹在彰基加護病房插管治療，縣長王惠美昨晚到院關心致贈慰問金2萬元，指派社會處、教育處等相關單位全力協助。彰基表示，妹妹到院前OHCA，不過經過急救之後心跳恢復，但到今天早上血壓還是很低，目前醫師還在急救中，女童目前在小兒加護病房繼續急救，仍有生命危險。

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秀傳醫院則指出，10歲的姊姊腦傷太嚴重，手術機會不高，在小兒加護病房採支持性療法，已經跟校長及姊妹家屬討論，告知預後很差。姊姊昏迷指數3，仍有生命危險。希望全民集氣為姊姊祈福。

縣府社會處表示，本案為本縣中低收入戶家庭，社會處將持續追蹤關懷姐弟的醫療復原狀況及連結醫院等相關資源，提供適切服務。目前妹妹於彰基醫院加護病房插管治療中，姊姊於秀傳醫院治療中，弟弟已自彰濱秀傳出院返家。

彰化3姊弟遭休旅車衝撞重傷，其中姊妹倆至今天早上仍命危，持續搶救中。（資料照，民眾提供）

彰化3姊弟遭休旅車衝撞重傷，書包散落一地。（資料照，民眾提供）

彰化3姊弟遭休旅車衝撞重傷瞬間。（資料照，民眾提供）

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