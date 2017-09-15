〈中部〉南投市封路施工交通不便 縣府：年底前完工

2017-09-15

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市繼污水下水道工程後，自來水公司南投營運所也展開管線汰換工程，且將南投市公所對外聯絡要道玉井街封路施工，迄今兩單位輪流施工一個多月來，民眾進出洽公十分不便，民怨四起，感嘆何時交通黑暗期才會結束？縣府允諾一定會加快施工腳步，趕在年底前完工。

下水道加自來水管線汰換

南投縣污水下水道計畫，選擇南投、草屯、埔里、竹山等四大鄉鎮市優先進行，主要設施區分污水處理廠、主幹管與用戶配管等三大項目，第一期工程經費從十一億至十三億元不等，合計約四十六億元。

其中，南投市施工引發民怨事件再添一樁，原本外界以為市公所對外要道玉井街，係因污水下水道工程才被封路開挖，未料近日路旁堆放一批批鑄鐵管，民眾向市公所探詢才發現自來水公司也來「湊一腳」，如此豈不是延長交通黑暗期？

自來水公司南投營運所表示，原有供水管線老舊，且材質鏽化，遂配合縣府污水下水道工程，節省僱用機具開挖的成本與時間，將換裝較好材質的鑄鐵管，以提高飲用水品質與安全。

縣府工務處下水道科長廖崇傑說，同工程、同路段一次性施工與完工，是縣府努力目標，由於玉井街一帶供水管線老舊，才配合污水下水道工程一併進行管線汰換，將對民眾的影響降至最低，施工期間造成不便，希望民眾能體諒，也會與自來水公司一起加快施工進度，早日還給民眾便利的交通環境。