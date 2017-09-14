〈北部〉學校缺乏鄉土教學 竹縣文史界憂心

2017-09-14

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府民國九十年初曾發行一套竹北市等十三鄉鎮市的鄉土教材，類似縮小版的地方志，但未曾修訂，各校也大多束之高閣。文史界憂心，建議縣府鼓勵各級學校推動鄉土教學，引導學子從小認識、關懷家鄉文化。

縣府教育處副處長李國祿說，早期因政策支持，縣府編纂、發行鄉土教材，但課程綱要調整後，多在社會科領域推展，除了國小每週有一堂母語教學，由各校彈性發展，連結在地資源，自編教材融入各領域課程，讓鄉土教學更加多元化、生活化。

文史工作者古少騏說，教育部審定的歷史課本，只講大歷史，但像是新竹本地的墾拓史、各鄉鎮開發史等，學校缺乏相關課程，沒有關懷在地，如何放眼世界？

芎林鄉民代表鄭昱芸說，她在竹東社大主講「芎林歷史」已三學期，學員有不少是退休老師，想多認識自己的土地，讓她很訝異，縣府應正視，多鼓勵學校推廣鄉土教學。

多名校長、教師受訪表示，學校的彈性課程，幾乎都拿來加強各科領域，鄉土探索多放在社團朝興趣發展；雖有有正規的鄉土課程，但有些學校會申請計畫，結合社區設計特色課程；有些學校則是利用假日、寒暑假或校慶，設計學習單，規劃與鄉土有關的營隊或親子活動。

像是東興國小發展「東興小導遊」，師生踏查東興圳沿線，創意製作旅遊指南；六家國小訪談耆老、蒐集資料，推出六家庄故事繪本。

而新豐國中的「英騎千里」課程，設計各領域教材，帶著學生騎鐵馬認識家鄉；峨眉國中的偏鄉特色遊學計畫，則以東方美人茶的茶鄉文化為主題，課程設計也融入當地稻米、柑橘等產業，都深具成果。