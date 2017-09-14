〈中部〉老人健保補助排富惹議 市府：年省逾13億元

2017-09-14

議員質疑新制不尊重老人

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市老人健保補助今年起採取排富措施，外界對此討論不斷。國民黨議員沈佑蓮在臉書表示，過去台中老人健保補助已排富，政策轉變只因市長林佳龍「逢胡必反」。市府十三日澄清，省下經費擴大投入銀髮族福利，且中低收入戶仍有補助，長輩整體福利不減反增。

沈佑蓮指出，台中市六十五歲以上老人健保補助過去就有排富，所得稅率在五％以下，即年收入低於五十二萬元者才補助，今年取消補助後，很多老人都說不好意思跟兒女開口要錢繳健保費。有老人表示，每月七百四十九元的健保費說多不多，卻也是一筆開銷，在不景氣、物價又一直漲的時候，取消健保費補助，讓老人覺得不受尊重，雖然市府說要把錢用在其他老人福利，但這些福利並非所有老人都用得到，不如直接補助健保費。

去年逾6成18萬老人獲補助

對此，市府表示，老人健保補助並非法定社福支出，近年來，監察院、市議會都曾要求市府減少非法定社福支出，避免資源錯置，影響公平正義；包含台南市在內的許多縣市，均未實施老人健保補助。

市府也說，目前台中市老年人口已突破卅萬人，且每年平均增加一．五萬人，老年人口佔台中市人口比例逐年上升，一二○年將突破二十％，老人健保費補助也將大幅增加，如果不調整，今年補助預算將達十三億一千六百卅九萬元，十年後，更高達廿一億元，勢必排擠其他社福政策。

市府進一步說明，依照台中市過去的老人健保費補助政策來看，一○五年老年人口近廿九萬人，有高達十八萬人獲得補助，比例超過六十％；其中近半領取補助者，擁有不動產超過七百五十萬元，年利息所得超過五萬元，排富效果已失靈。

現僅補助1.2萬人 擴大銀髮福利

市府指出，今年一月起調整老人健保補助政策，僅補助六十五歲以上低收入與中低收入老人，人數約一萬二千人，每年僅需支出一千五百萬元左右，節省超過十三億元，一○八年將節省超過十五億元，至一一一年節省經費累計近百億元，省下來的經費及資源可擴大投入老人共餐、老人送餐、長青學苑、敬老愛心卡、長照二．○、居家服務人力等福利，整體老人福利不減反增。