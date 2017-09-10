〈南部〉15日履勘 高雄輕軌一階月底可望全線通車

2017-09-10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄環狀輕軌第一階段最後一段、C12駁二大義站至C14哈瑪星站，確定將於九月十五日進行履勘，按照前三次履勘經驗，捷運局對九月底一階全線通車有相當把握。

C12到C14站 一階最後一次測試

因應十月生態交通全球盛典期間，哈瑪星示範區及周遭可能湧進大批人潮，高捷、輕軌都將做好彈性因應措施，必要時將比照演唱會等大型活動模式，加開列車或縮小班距，提供民眾更便捷的綠色運輸。

高雄環狀輕軌分兩階段施工，一階C1至C14站全長八．七公里，前年十月由C1至C4通車試營運，接著依序為C4至C8（去年六月）、C8至C12（今年六月）、C12至C14，共分四段進行初、履勘，九月中旬履勘是一階最後一次測試。

高市捷運局長吳義隆昨表示，依照前三次履勘經驗（初勘由高市交通局主持，履勘由交通部主持），加上高捷操作輕軌已相當熟練，對輕軌一階通過最後一回履勘很有信心，並趕上十月的生態交通全球盛典。

吳義隆指出，最後三車站測試期間，曾嘗試以班距七．五分鐘頻率發車，盛典期間若有需要，縮短班距會是選項之一，但目前方案仍是依照平常運行機制，上午七點至晚上十點、每班十五分鐘。

輕軌一階路線通過哈瑪星、駁二、漢神商圈、高市圖總館（三多商圈）、高雄展覽館、台鋁、夢時代、原民故事館等景點，全線通車後與高雄捷運有兩站交會（哈瑪星與C14、凱旋與C3），可望建構捷運、輕軌的第一個路網，同時帶動大高雄觀光與交通動能。