〈南部〉菱角殼變「菱炭」 官田農業新契機

2017-09-08

官田區公所、官田國中 設烏金合作社

〔記者楊金城／官田報導〕「菱角之鄉」官田區推動將廢棄的菱角殼變成菱殼炭來改善土壤、淨化水質進行友善耕作，被喻為「烏金」，官田區公所、官田國中結合社區籌備成立「有限責任台南市官田烏金社區合作社」，為官田新農業發展和永續經營帶來新契機。

官田區長顏能通說，烏金社區合作社是以菱殼炭（簡稱菱炭）為核心基礎，整合公、私資源，期許未來改變官田區產業模式，提升產業競爭力，達成永續農業、農業循環經濟、社會責任、生態保育、增加在地就業機會的目標。

收入可助學、照護長者

烏金社區合作社未來將研發和行銷菱炭相關產品，和舉辦菱角小旅行體驗活動作為收入，再運用於菱炭推廣加工、長者健康照護、弱勢學生助學等，也會與有機、綠色保育標章的農友建立綠色聯盟，推動友善耕種。

官田區公所、官田國中是官田烏金社區合作社的準社員之一，還有拔林、渡頭、官田、隆田等里、社區，最近在合作社社員成立大會上，由謝金章為首任合作社理事長，將擇期為「有限責任台南市官田烏金社區合作社」揭牌成立。

可改善土壤、淨化農田水質

顏能通說，官田是全台最大的菱角產地，每年產生近三千七百公噸的廢棄菱角殼，為解決菱角殼去處，公所、台南市低碳辦公室與成大去年合作推動「菱角殼炭化減碳示範計畫」，將菱角殼廢物再利用，變成菱角殼生物炭，用來改善土壤、淨化農田水質，證明減少使用化學肥料，推動友善耕種確實可行。

菱炭在製作過程也能產生竹醋液或木醋液等附加價值產物，可用於病蟲害防除、土壤改良、堆肥等農業用途。官田國中打造的官田窯，不只可燒製菱炭，也是座烘烤食物的烤爐。

目前相關產品有菱炭、菱炭空氣清淨包、菱炭手工皂、菱炭米，未來再輔導社區製作菱炭的文創商品。