〈南部〉鳥松濕地變停車場？ 鳥友串聯反對

2017-09-04

地主為自來水公司

〔記者黃旭磊／高雄報導〕澄清湖旁鳥松濕地擬被收回，由地主另作他用，鳥友串聯爭取續留。

提案反對劃入濕地

鳥松濕地九十六年被內政部營建署國家重要濕地評選為地方級濕地，今年需重新評估，一○六年由高雄市政府提案「鳥松暫定重要濕地分析報告書」。內政部營建署本月起進行濕地評定作業，原鳥松濕地公園地主自來水公司，確定提案反對劃入濕地，由於水公司曾提案闢建大型停車場，依據濕地保育法規定，違反規定破壞生態可處最高新台幣一百五十萬元，對此，高雄市野鳥學會、台南拍鳥俱樂部匯集二十個團體上百份陳情書，爭取續留濕地。

鳥松濕地位於澄清湖西南方，佔地三．八公頃，於民國八十九年啟用，匯集瀕危大安水簑衣等一百八十多種植物、一級保育類黃鸝、二級保育類水雉、鳳頭蒼鷹等野留鳥。

尚未確定建停車場

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，濕地從前高雄縣長余政憲時代催生，已成為市民親近自然界重要據點，水公司曾提案反對，並規劃為停車場，事實上，濕地保育法內規定「明智利用」，建議水公司與生態共生，不要見「濕地」就堅持反對。

鳥友串聯爭取續留

水公司第七區管理處副理洪文正說，不同意原址納入濕地，至於為澄清湖風景區闢建停車場為先前規劃，不確定是否實施。

水公司提案報告指出，濕地緊鄰澄清湖水庫，若列入重要濕地，可能對水庫運作及集水區多有限制，進而影響高雄地區供水。

「地方級暫定國家重要濕地再評定作業」說明會將於九月六日星期三上午十點，於鳥松區公所舉辦，鳥友號召民眾聲援或填寫陳情書，於九月十日前寄到內政部營建署城鄉發展分署。