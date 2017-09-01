〈南部〉4G智慧城市 監控河川、雲遊學好方便

2017-09-01

與電信業者合作

〔記者劉婉君／台南報導〕目前正值颱風季節，極端氣候降雨集中，南市與遠傳電信合作，從交通、教育、水利等六個面向，建構適居4G智慧城市，讓民眾不用冒雨出門，透過4G影像即時監控南市主要河川的水位，也能透過「雲遊學」平台，拉近偏校與市區學校的城鄉差距。

智慧科技 融入六大面向

「文化首都4G智慧城市」計畫自一○四年開始推動，目前全市4G人口涵蓋率超過九十七％，並將智慧科技融入城市營運、水利、交通、教育、健康、觀光等六大面向，包括建立全台第一座4G智慧城市營運中心；完成九百座智慧型LED站牌及一百廿台公車搭載即時影像，便利交通管理掌握即時行車路況；完成社區健康小站三百卅五點建置，透過「Smart健康」4G量測裝置，並結合全市四十一家診所、三家區域醫院及一間衛生所，提供血壓血糖檢測數據資料整合服務，做為下一階段長照整合性服務的前哨站。

市長賴清德表示，以往每逢颱風大雨，許多里長會接到里民詢問重要溪流的水位，現在透過4G影像，不用冒雨出門也能即時掌握水情。目前已完成將軍溪、曾文溪、急水溪、二仁溪、鹽水溪等六條溪河、十一處重要河道的4G影像監控，建置四十八處抽水站4G備援傳輸水文資料，民眾可以透過「水情即時通」APP，即時掌握河道水情資訊，提早因應，減少災害發生。

另外，該計畫也已完成十一所種子學校合作發展雲遊學創新應用教案上線，線上開課數達九百門以上，並開通兩百七十一套「4G可攜行動AP」，供全市兩百七十一所國中小學戶外Wi-Fi熱點使用，打造「雲遊學」平台，目前有超過五十萬人次的師生及家長應用，有助拉近偏鄉學校學生與都市學校的城鄉差距。