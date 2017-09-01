〈南部〉受刑人出監工作 業者購專車接送

2017-09-01

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕法務部矯正署推動收容人自主監外作業，屏東監獄獲在地企業豐誠冷凍支持，一口氣接受二十三名收容人赴廠工作；全台目前核准一百二十八名收容人監外工作，屏監人數最多，業者為此還添購一部交通車、雇司機，專門接送收容人上下班。

與社會接軌 屏監23收容人赴廠工作

屏監表示，該政策開啟收容人出監前蛻變復歸之路，參與者必須符合矯正署規定的遴選條件，並且排除家暴與性侵犯；監外作業即是在無戒護人員戒護下自主在外管理自己，並服從廠商管理，工作與生活型態比照該公司員工，儼如置身於一般自由社會。

業者：曾參與輔導 願給他們機會

位里港鄉的豐誠冷凍公司先於七月初接受兩名收容人到廠工作，因為表現良好，在屏監有更多收容人獲核准後，業者更全數接受；白手起家的董事長陳石定說，他花八十萬元購置交通車，再以月薪兩萬餘雇用一名司機，他參與過收容人輔導，了解他們的處境，現在所做的只是給他們一個機會。

屏監典獄長簡文拱說，二十三名收容人平均年齡四十七歲，每週一到五，上午七點三十分出監，搭雇主的派車到里港上班，每天工作八小時，收工後搭車返監，每月薪資比照國內最低工資，業者也為他們辦理勞保；豐誠公司願意配合政府政策，提供受刑人工作機會，實屬企業典範。

簡文拱也親自到豐誠公司了解收容人的工作實況，收容人說：「一點也不辛苦！」董事長陳石定也豎起大拇指說，他們負責產品包裝，才剛到職幾天，每天就能完成八百箱，每箱約十二公斤，「效率非常好」。