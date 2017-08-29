〈中部〉資金未到位 嘉己人農銷公司解散

2017-08-29

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉縣報導〕原規劃由縣府、民股與嘉義縣農會等九家農會合資成立的嘉己人創新農業行銷股份有限公司（嘉己人公司），因官股與民股都未到位，且營運不佳，昨天熄燈走入歷史，成為創設兩年多就夭折的短命公司。

農業處︰受台農發募資不順影響

縣府農業處長林良懋說，原預期行政院農業委員會民國一○五年要設立台灣國際農業開發股份有限公司（簡稱台農發），組農業「台灣隊」，縣府才輔導農會合設嘉己人公司，希望由台農發挹注資金無縫接軌，但因台農發募資不順，致嘉己人的官股未到位，現在董事會決定熄燈，雖感可惜，只能尊重。

農會總幹事批將責任推給中央

不過，不便具名農會總幹事抨擊，當初縣府講得天花亂墜，結果卻是任嘉己人公司自生自滅，現在又推責給中央，一點道德勇氣都沒有，這次就算是花錢買經驗，並向農友們說對不起。

嘉己人公司承攬「嘉義縣優質農產品GLOBAL G.A.P驗證輔導計畫委託專業服務案」，履約期間為今年四月五日至明年二月二十八日，現因公司解散，縣府將依政府採購法終止契約並沒收押標金。

嘉己人公司一○四年七月十五日成立，租用水上鄉農會三樓做為辦公室，預計資本額一億元，實收四千萬元，落差是因縣府原承諾公股投資，卻遲未兌現，預計參與的民股也打退堂鼓，剩九家農會認股撐場，包括縣農會一千六百萬元，另有八個鄉鎮市區農會各三百萬元。

嘉己人公司由梅山農會總幹事黃世裕出任董事長，總經理林裕紘，沒有其他員工，營收以鮮果外銷為主，兩年來外銷通路進展有限，累計虧損達四百萬元，林某日前求去，對董事會解散公司不表示意見；黃世裕說，二十七日召開臨時董事會時，大家充分交換意見，認為看不到公司的願景，決議解散公司，隨即舉行臨時股東會確認，清算每股虧損一元，由各出資農會認列損失。