〈台北都會〉漁人碼頭今晚煙火秀 卡位有撇步

2017-08-27

〔記者葉冠妤／新北報導〕明天是浪漫七夕，最甜蜜的就是有情人攜手欣賞璀璨煙火！長達五分廿秒的淡水漁人碼頭情人節煙火秀，今晚九點繽紛登場。白天可先遊逛淡水老街、古蹟，傍晚欣賞音樂舞台的表演、在夕陽下曬恩愛，晚上攜手欣賞浪漫的煙花，市府提供福容飯店情人塔、碼頭商店街木棧道等五大煙花賞景攻略。

新北市漁業及漁港事業管理處處長汪昭華表示，漁人碼頭的煙火秀第二年舉辦，是當地商家自主發起的活動，希望打造情人節必訪的景點，今年加倍施放港灣煙火，以高空、低空相輔相成，有扇型、心型、微笑等各種煙火共一三一四發，秒數和去年一樣，但煙花數量比去年多一倍，更密集燦爛。

煙花星空下 撼動人心

汪昭華說，在漁人碼頭近河海口、淡水、八里兩岸都可觀賞煙火，因為河面寬闊，大型遊艇、渡輪、娛樂漁船可行駛在煙花星空的正下方，距離比台北市大稻埕煙火更近，幾乎就像在頭頂上炸開。

市府整理5大賞景區域

漁業處整理五大欣賞煙花的攻略，第一景是淡水福容飯店的情人塔，高達一百公尺的情人塔是漁人碼頭園區的制高點，福容飯店表示，共卅席的情人塔觀賞位置已所剩不多，民眾要把握最後機會卡位。

第二景是漁人碼頭園區內的商店街木棧道，是距離淡水河最近的陸地木棧道，情人可坐在階梯上，近距離觀看煙火從河岸往空中發射；除了陸路，民眾也可走水路，第三景是搭乘娛樂漁船，身處淡水河中，抬頭就有滿空煙花。

第四景是直接站在漁人碼頭地標的情人橋，五彩繽紛的造景光雕搭配空中絢爛煙火；第五景在漁人碼頭的浮動碼頭旁，是攝影愛好者最愛的取景據點，可一覽港區全景。