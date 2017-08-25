〈南部〉77期重劃區完工 16條道路通車

2017-08-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市第七十七期市地重劃區昨竣工通車，全區卅四公頃、是縣市合併以來規模最大的市地重劃案；高雄市長陳菊親自主持，除感謝各界參與跟支持外，並強調公辦重劃就是要讓全體市民共享開發效益。

七十七期市地重劃區位於高雄市鳳山區南成里，緊鄰紅毛港遷村區與前鎮區，總面積卅四公頃，包括十九．三五公頃建地與十四．七五公頃的公共設施用地。

高市地政局表示，該區在原高縣時期是公告辦理區段徵收，但區段徵收後配置土地是採抽籤（不一定能抽到好位置），加上該區屬貨物專用區，行情與開發限制都與周遭農業區不同（較有彈性與潛力），不少土地所有權人考量後，覺得區段徵收不合理、連署反對。

縣市合併後，市府評估相關法令、地主權益與實際情況後，先依法廢止徵收公告，再經多方溝通商議，決定推動市地重劃﹔因市地重劃較有機會留住原位，相關公設標準也比區段徵收更完備，對整體區域行情與地主權益較有保障，很快即獲過半地主人數與面積同意書，進而展開重劃。

總面積34公頃 縣市合併後最大市地重劃案

地政局說明，鳳山是高雄人口成長最快的區域之一，加上該區靠近中山高與台八十八線快速道路，又在原縣市交界處，地理與交通等條件優勢，遂被選定辦理市地重劃。

地政局說，這個縣市合併後最大的市地重劃案，總面積卅四公頃，完成後，不但有校園、停車場、兒童遊戲場等預定空間，且管線、溝渠均有完備整合，區內共闢建十六條道路，總長度達五六三七公尺，其中的和成、鳳南一、紅毛港、保華一、保華二等路段，更是卅公尺寬敞道路，與周遭道路形成完善路網。

陳菊昨天親自主持竣工通車典禮，她強調，市府推動數項公辦市地重劃、不採私辦，就是要將土地開發效益讓全體市民共同分享，對於七十七期能順利完工相當開心，也看好這區域與周遭的發展前景。