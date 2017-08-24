〈南部〉主打賣故事 眷村故事咖啡館開幕

2017-08-24

〔記者黃文瑜／台南報導〕「小寶，叫你買瓶醬油，你買了五十年才回來」，民眾到永康復興里眷村故事咖啡館喝咖啡，復興里長李鎮國細說老兵的故事，希望民眾在故事咖啡館裡可以透過眷村食物及口述歷史更了解眷村，咖啡館昨日開幕，未來營收則做為眷村長輩彩繪老兵文化園區油漆的收入。

李鎮國表示，復興里的九十幾歲老兵都打過抗日、八十幾歲都曾參與八二三砲戰，有的人甚至是在買醬油的路上就被軍隊帶去打仗，直到開放探親相隔五十年才回家。因是眷村的咖啡館，所以選在對老兵意義非凡的八二三砲戰五十九週年的日子做為開幕日，「主要賣故事，咖啡只是兼著賣。」

收入將成為彩繪油漆費用

因復興里的老兵是生活辛苦的一群，年輕時不一定娶得到老婆，生活沒有重心，長輩每天就在家門口坐著，沒什麼盼望，申請社區營造後，居民一起拿起刷子在牆上塗顏色，連抽水馬達都搖身變成小砲兵，成了知名的旅遊景點，彩繪也漸漸成了老兵的生活重心，家家戶戶都有自己的塗鴉牆，但因政策改變不再補助油漆費用，因此咖啡廳的收入將成為油漆費用，讓老兵繼續創作。

李鎮國說，很早就想在眷村裡開咖啡館，打造眷村一日遊程，但是社區實在負擔不起租金費用而作罷，直到三個月前高中同學葉桂英回到復興里的老家，李鎮國發現同學家老屋屋況良好，平日無人使用，詢問可否借社區開咖啡館，連結眷村文化，葉桂英一口答應，並且不收租金。

販賣眷村口味麵疙瘩與餡餅

經過二個月的整修，幾個高中同學自掏腰包花廿萬元修建，還ＤＩＹ將眷村廢棄的木窗、大聲公等舊物再利用，做成裝飾及高腳桌。店內也販賣眷村口味的麵疙瘩與餡餅，希望結合當地彩繪、眷村食物、口述歷史，讓民眾更了解眷村。